Разграблен офис ФОМС. Медики в красных зонах могут не получить компенсации

В ночь с 5 на 6 октября был разгромлен офис Фонда обязательного медицинского страхования, уничтожены компьютеры и серверы, где хранились все данные медицинских организаций, информация по COVID и другим заболеваниям.

- Информацию можно будет восстановить, но для этого потребуется время. Неизвестно кому это было нужно и почему это было сделано именно сейчас, когда ФОМС собрал отчеты с организаций здравоохранения и подготовил расчеты для компенсационных выплат медикам за работу в красной зоне, - рассказала VB.KG пресс-секретарь Фонда.

Медики, работающие в красных зонах получали компенсационные выплаты 10-12 числа каждого месяца. Сейчас стоит большой вопрос смогут ли они получить оплату за сентябрь. Во-первых, разграблен офис ФОМС и данные нужно восстановить, а во-вторых, неизвестно сможет ли Минфин в данной ситуации открыть финансирование, с учетом, что пока все банковские операции в стране приостановлены.