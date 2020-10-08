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События в Кыргызстане не разобщили диаспору в России

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- Евгений Денисенко
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Несмотря на различие политических предпочтений среди кыргызстанцев в России, происшедшее у них на родине не отозвалось конфликтами в диаспоральной среде. По словам руководителей кыргызских сообществ в РФ, для всех соотечественников здесь сейчас характерны чувство тревоги за Кыргызстан и надежда на стабилизацию обстановки в нем, исключительно в правовом поле.

"Среди наших соотечественников в России – самые разные люди, различных возрастов, профессий, убеждений. Кто-то постоянно проживает в стране, кто-то работает в ней, имеет свой бизнес или представлен в качестве трудового мигранта, находится здесь давно или же приехал совсем недавно. Есть и представители партий, которые 4 октября принимали участие в выборах в Жогорку Кенеш. У каждого - свое видение, понимание происшедшего, его причин. В общем, спектр мнений весьма широк. Но это не получает каких-то деструктивных последствий, не привносит некую конфликтность в диаспоральную среду. Наоборот, наши помыслы сейчас направлены на общее для всех – на скорейшее урегулирование ситуации в родном Кыргызстане, на достижение в нем разумных компромиссов во имя настоящего и будущего родины", - говорит председатель Координационного Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

"Еще при создании в России кыргызских диаспоральных организаций в основу их были положены главные принципы – заниматься исключительно общественной, культурно-просветительской, но далекой от политики деятельностью, помогать в рамках закона нашим трудовым мигрантам и другим согражданам в решении возникающих у них проблем, содействовать укреплению кыргызско-российских отношений. Этих принципов мы неукоснительно придерживались и придерживаемся. И даже при возникновении каких-то спорных ситуаций между конкретными людьми стараемся выступать в качестве арбитров, способствовать разрешению конфликтов. Мы также всегда напоминаем землякам, что, находясь хоть и в дружественной, но другой стране, должны строго соблюдать ее законы, заботиться об имидже нашей родной республики. Все это применимо и к нынешней ситуации", - продолжает Аттокуров.

"Итоги выборов в Жогорку Кенеш наши соотечественники в России восприняли по-разному. Одних удовлетворили результаты, другие не согласились с ними. И, в принципе, поддержали стремление граждан в Бишкеке выйти на митинги, заявить на них о своей позиции. Но таких последствий никто не ожидал!" - делится президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

Свою негативную роль, по его мнению, сыграла и пандемия, поставившая в трудное положение жителей многих стран, включая Россию, Кыргызстан, обострившая многие проблемы в экономической и социальной сферах. Но именно то, что власти в республике, считает Кожоев, не занимались должным образом их решением, способствовало накоплению критической массы. Спусковым крючком стали парламентские выборы, к которым у многих в КР возникли серьезные претензии. Начались митинги. Однако потом ситуация стала выходить из-под контроля.

"Такие последствия, конечно, чреваты новыми трудностями для страны. И способны отбросить ее в своем развитии на годы назад. Поэтому приоритет в данный момент – достижение гражданского мира, наведение порядка в области госуправления и других сферах, возвращение всех общественно-политических процессов в правовое поле. Эту точку зрения разделяют наши соотечественники во всех регионах России, несмотря на разность своих политических убеждений. И это стремление объединяет всех нас, находящихся вдали от родины", - заявил Кубанычбек Кожоев.


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URL: https://www.vb.kg/392782
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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