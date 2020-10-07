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Сотрудники ГКНБ: Опумбаев сбежал как последний трус

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- Бакыт Басарбек
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Сбежал и куда-то исчез глава ГКНБ Орозбек Опумбаев. Об этом редакции VB.KG сообщили сотрудники ведомства.

По их данным, Опумбаев сбежал 5 октября в 21.00 часов вечера.

- Он сбежал как последний трус, бросив своих подчинённых на произвол судьбы. Вместо него с митингующими вели переговоры заместители председателя ГКНБ Мирлан Тургунбеков и Талантбек Салиев, - рассказали сотрудники.

Также они заявили о том, что намерены подать в суд на Опумбаева.

- Он пренебрег своими обязанностями оберегать национальную безопасность страны. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с демонстрантами он сбежал в неизвестном направлении. Поэтому он доложен понести ответственность, - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/392794
Теги:
ГКНБ, митинг, побег, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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