Сотрудники ГКНБ: Опумбаев сбежал как последний трус

Сбежал и куда-то исчез глава ГКНБ Орозбек Опумбаев. Об этом редакции VB.KG сообщили сотрудники ведомства.

По их данным, Опумбаев сбежал 5 октября в 21.00 часов вечера.

- Он сбежал как последний трус, бросив своих подчинённых на произвол судьбы. Вместо него с митингующими вели переговоры заместители председателя ГКНБ Мирлан Тургунбеков и Талантбек Салиев, - рассказали сотрудники.

Также они заявили о том, что намерены подать в суд на Опумбаева.

- Он пренебрег своими обязанностями оберегать национальную безопасность страны. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с демонстрантами он сбежал в неизвестном направлении. Поэтому он доложен понести ответственность, - отметили в ведомстве.