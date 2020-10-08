Представители горнорудной отрасли призывали власти прекратить беззаконие

Профсоюзные организации горнодобывающей отрасли Кыргызстана и трудовые коллективы этих предприятий выступили с открытым обращением к властям Кыргызстана с просьбой о недопущении самовольных незаконных назначений на руководящие посты в стратегическом для страны секторе, рейдерские захваты, несанкционированные проникновения на производственные объекты, различные незаконные действия в отношении учреждений, организаций, предприятий. А также с требованием защитить и сохранить бизнес!

В открытом обращении главы ЦК Горно-металлургического профсоюзов Кыргызстана Эльдара Таджибаева говорится:

"Президенту КР, Депутатам Жогорку Кенеша КР, Правительству КР, Политическим партиям, Членам Координационного совета, Лидерам молодежных движений Иным политическим силам

Обращение

В настоящее время, в условиях серьезных изменений в системе государственного управления значительно пострадали предприятия горнодобывающей отрасли.

Горно-металлургическая промышленность является стратегической, приоритетной, бюджетообразующей отраслью экономики Кыргызстана.

К сожалению, большинство горнорудных компаний подверглось нападениям со стороны различных групп людей. Офисы ЗАО "Кумтор Голд Компани", ГП "Кыргызкомур", ОАО "Кыргызалтын" и других предприятий отрасли подверглись нападениям.

За последние два дня группы местных граждан несанкционированно проникли на производственные объекты ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ОсОО "KAZ Minerals", ОсОО "Алтынкен", ОсОО "Альянс Алтын", ОсОО "Эти Бакыр-Терек-Сай", Аффинажный завод" и др.

Некоторые предприятия пострадали серьезно. В результате чего многие Компании были вынуждены приостановить свою деятельность.

Остановка деятельности горнорудных предприятий может привести к выпадению значительных сумм из доходной части бюджета, что приведет к его дефициту. Могут последовать многочисленные иски в международные суды, десятки тысяч наших граждан и местных подрядных организаций малого и среднего бизнеса, обслуживающих отрасль, могут остаться без работы.

Более того, конфликты на местах, противостояние между сторонами могут привести к человеческим жертвам, а это недопустимо.

Установление легитимной власти, распределение полномочий между политическими силами в сложившейся ситуации, конечно, важная и актуальная задача. Но обеспечение сохранения мира и стабильности, защита прав и интересов рядовых граждан, организаций, в целом, сохранение суверенитета и целостности государства имеют первостепенное значение.