Как при покупке авто на рынке распознать обман? Советы специалиста

Вторичный рынок - раздолье для жуликов. Перед покупкой проверьте приглянувшуюся машину как минимум на самые банальные признаки "трупа". Некоторые продавцы готовы утверждать, что с машиной все в порядке, даже когда реальность говорит об обратном. Неуверенного в своих знаниях покупателя нередко с таким напором убеждают, что человек становится обладателем неликвида по цене нормального автомобиля. Однако есть ряд признаков, по которым даже непрофессионал сможет распознать явный обман. Знать их крайне полезно: они помогут отсеять хлам на ранней стадии, сэкономят время и деньги. Порой убитость автомобиля настолько очевидна, что проступает даже на фотографиях в объявлении.

Кузов

Самая дорогая деталь машины. Менять кузов - занятие для сильных духом, а ремонт выльется в копеечку. Отсутствие ДТП по "пробивке" онлайн–сервисами ни о чем не говорит: в базу попадают не все столкновения. И наоборот: даже несколько записей не повод "хоронить" вариант. Возможно, все это были легкие притертости одного и того же бампера. А вот разнотон кузовных деталей должен насторожить.

Имейте в виду: толщиномер может усыпить бдительность. Знал я одного перекупщика, который на побитую машину умудрялся находить детали на разборках в родной краске и вешал их, не перекрашивая. Идеально в цвет они не попадали, но проверка прибором показывала, что автомобиль "в родне". В таком случае все внимание крепежу. С ним обойтись нежно при сборке–разборке сложнее.

Еще один сигнал - несоответствие деталей комплектации. Однажды довелось смотреть свежий Peugeot 308. Первый и единственный его владелец утверждал, что аварий не было. А передний бампер висел без положенных этой версии фароомывателей. Ясно: сэкономили, поставили подешевле (скорее всего, "Китай"). Но зачем же врать в глаза до последнего? Такие расхождения легко выявить еще на стадии просмотра фото. Полезно знать, как конкретно выглядела та или иная версия приглянувшейся модели.

Двигатель

Сизый или черный выхлоп, кроме чисто белого в минусовую температуру, должен стать поводом для торга, вдумчивой диагностики мотора или отказа от покупки (нужное подчеркнуть в зависимости от вашей склонности к риску). Не верьте, что нужно только форсунки промыть, поменять свечи или в крайнем случае маслосъемные колпачки. Конечно, выгоднее давить на недорогие и нестрашные причины, обходя истинные. Забегая вперед: точно так же неработающий кондиционер - все и всегда списывают на незаправленность системы. Кто же признается, что замены требуют дорогой компрессор и в довесок несколько трубок?

Под капотом должны насторожить две крайности. Все блестит и сияет - плохо. Возможно, мыли с умыслом скрыть хронические течи. Наименее подозрительно, если вся машина как с конвейера. Возможно, и вправду о ней хорошо заботились. А вот если отмыто только самое грязное место, не к добру.

Все в масле - тоже плохо. Отмазка, скорее всего, будет "пролил при замене". Не исключено, что с той же целью - скрыть места течей. Ведь брызнуть маслом везде - дешевле, чем заехать на мойку. А если и правда грязь от пролитой смазки, не свидетельствует ли она о повышенном расходе масла у двигателя? Так что лучший вариант, когда в моторном отсеке вы видите только сухую пыль и грязь.

Трансмиссия

С коробкой передач сложнее для продавца. Даже банальная замена масла, дабы чуток оживить автомат перед продажей, стоит не три копейки. Если коробка жива, вкладываться лишний раз не станут. Если же агрегат очень "устал", процедура ему не поможет. Но тут и покупатель играет вслепую. Трансмиссию видно только на подъемнике, кроме запотеваний маслом, вы вряд ли заметите что–то критичное. Да и те могут быть из–под сальников, что с возрастом допустимо.

Посему все внимание работе коробки при пробной поездке. В идеале порулить самому. Владелец знает, как проехать так, чтобы недостатки автомата (робота, вариатора) оказались незаметны пассажиру.

Салон

Изучите заранее комплектации, любое расхождение - вопрос владельцу. Восстановление после ДТП по программе–минимум может обернуться, например, установкой сидений с разборки без боковых подушек безопасности (они же дешевле!).

В современных моделях все взаимосвязано. Поэтому установка неподходящего электронного блока, магнитолы или комбинации приборов могут привести к тому, что перестанут работать какие–то штатные функции, даже если их компоненты при аварии не пострадали. Так что проверяйте наличие и работоспособность всего, что стояло на машине с завода.

Автор: Леонид Владимиров