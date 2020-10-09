В Кыргызстане правительство и премьер официально ушли в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции КР, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принята отставка премьер-министра КР Кубатбека Боронова. Об этом сообщили в Аппарате главы государства.

Уточняется, что правительство КР также считается ушедшим в отставку.

- В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики, - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с момента подписания.