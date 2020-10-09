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Режим чрезвычайного положения в Бишкеке будет действовать с 10 октября

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- Оксана Гут
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Режим чрезвычайного положения будет действовать с 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения.

В соответствии с указом президента, чрезвычайное положение на территории города Бишкек вводится на период с 20:00 часов 9 октября до 08:00 часов 21 октября 2020 года. Комендантом города Бишкек на период введения чрезвычайного положения назначен заместитель министра внутренних дел Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич.

"Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вводится на территории города Бишкек с 10 октября в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка", - говорится в сообщении МВД.


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URL: https://www.vb.kg/392905
Теги:
МВД, митинг, президент, безопасность, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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