Задержан по делу об организации массовых беспорядков Фарид Ниязов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек был задержан Фарид Ниязов.

В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.

Ранее стало известно о задержании Алмазбека Атамбаева