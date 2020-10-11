Задержанный Темирлан Султанбеков объявил голодовку

Бывший кандидат в депутаты от партии "Социал-демократ" Темирлан Султанбеков объявил голодовку в изоляторе временного содержания,где его содержат со вчерашнего дня. Письмо Султанбекова в социальных сетях разместила его адвокат Чинара Джакупбекова.

В своем обращении Султанбеков пишет, что ему угрожали пытками и до сих пор не объяснили ему причину задержания.

"Я не виноват ни в чем. Фактически меня посадили за открытую, прямую, правдивую критику власти", - написал он.

Он также заявил, что со вчерашнего дня объявил голодовку. "Может моя смерть изменить что-нибудь?", - пишет он.

Напомним, Темирлана Султанбекова задержали правоохранительные органы 11 октября.