Равшан Джеенбеков задержан и доставлен в следственную службу МВД

По делу об организации массовых беспорядков задержан Равшан Джеенбеков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Возбуждено уголовное дело по фактам событий на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года по статье 264 "ст.264. Массовые беспорядки" УК Кыргызской Республики, материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков,- говорится в сообщении МВД.

Ведомство также отмечает, что в ночь с 5 октября на 6 октября в городе Бишкек прошел митинг, который перерос в массовые беспорядки, где были освобождены следственно-заключенные из учреждений исполнения наказаний. В рамках

расследование данного уголовного дела сотрудниками оперативных служб СБНОН МВД Равшан Джеенбеков задержан в одном из кафе города Бишкек. В настоящее время он находится в Следственной службе МВД.

Ранее, были задержаны Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязом, Темирлан Султанбеков. Они также подозреваются в организации массовых беспорядков.