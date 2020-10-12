Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека

Президент Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории г. Бишкек. Сегодня, 12 октября, он подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данное решение обусловлено тем, что Жогорку Кенеш КР в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы.

Так, в связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в соответствии со статьей 15, с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и статьями 3, 4, 7, 8 конституционного закона Кыргызской Республики "О чрезвычайном положении" исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек постановляется:

1. Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 12 октября 2020 года до 07.00 часов 19 октября 2020 года.

2. Назначить заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Орозалиева Алмазбека Кыдырмаевича комендантом города Бишкек Кыргызской Республики (далее – Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

3. Образовать комендатуру на территории города Бишкек Кыргызской Республики для обеспечения режима чрезвычайного положения.

4. Утвердить Положение о комендатуре города Бишкек Кыргызской Республики согласно приложению.

5. Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек Кыргызской Республики:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

10) вводить особые правила пользования связью;

11) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

12) проверять документы в местах массового скопления граждан;

13) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, дополнительные обязательства принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

6. Коменданту принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек Кыргызской Республики.

7. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказывать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

8. Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики в целях поддержания режима чрезвычайного положения ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

9. Верховному суду Кыргызской Республики предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

10. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

11. Правительству Кыргызской Республики предусмотреть необходимые средства для обеспечения режима чрезвычайного положения.

12. Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную Комендантом.

13. Направить настоящий Указ в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

14. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.