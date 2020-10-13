Школа - под ударом переворота

Все школьники Кыргызстана, теперь включая и первоклассников, с прошлой революционной недели находятся на дистанционном обучении. И причина этого не только в угрозе коронавируса, но и в нестабильной политической обстановке. Хотя перед выборами власти обещали запустить в реальный режим с 6 октября 1 - 6 классы, но это оказалось всего лишь одним из предвыборных обещаний. А дети стали заложниками политических игр.

Барщина педагогов

Увы, но почти все государственные школы и вузы на время проведения выборов превращаются в избирательные участки. Учителей же, по традиции, унаследованной с советских времен, добровольно–принудительно заставляют участвовать в плебисците. Они и переписчики, и агитаторы, распространители различных агитационных материалов, поэтому большую часть своего рабочего времени вынуждены проводить на избирательных участках. Нынешние завершившиеся госпереворотом выборы - не исключение.

А ведь в этом коронавирусном году на плечи педагогов легла непростая задача - организовать дистанционное обучение, причем в младших классах - в сочетании с обучением реальным. Но политиканы решили, что выборы важнее. Вместо того, чтобы все силы бросить на организацию учебного онлайн–процесса в школах и вузах, опять и снова устроили там избирательные участки. А педагогов загрузили дополнительной предвыборной барщиной.

Многие родители школьников не скрывают разочарования от такого решения. Они считают, что главной причиной закрытия школ была именно предвыборная гонка.

- Загрузили педагогов агитацией и массовой регистрацией новых избирателей, при этом прикрывались якобы заботой о детях! А школьники теперь вынуждены по много часов сидеть перед монитором или со смартфоном. Если в Бишкеке большинство обеспечены техникой и Интернетом, то как быть регионам? - возмущается мама школьника бишкекчанка Екатерина Малышева.

Многие надеялись, что хотя бы после выборов школы вернутся к нормальному обучению. Но насильственный захват власти с его политическими драками, погромами, митингами разрушил мирную жизнь столицы! Самым негативным образом отразившись на образовательном процессе. Похоже, тем, кто сейчас делит портфели и кресла, плевать на учебу детей, будущее страны. Родители возмущены тем, что учебный год под угрозой срыва.

- Надо было открывать школы еще в сентябре и дать детям возможность начать учебный год в обычном режиме, а со второй четверти, если будет рост заболеваемости, закрыть на карантин. Но выборы оказались важнее? Все последние месяцы происходили собрания, а теперь митинги, - возмущается мать пятиклассника Асель Бабаканова.

Корреспондент "ВБ" поинтересовалась: а на каком основании Минобразования и науки допускает использование учебных организаций в политических целях?

- Практика размещения участков в зданиях школ существует с советских времен. Также действуют участки в библиотеках и клубах. Учителей никто не заставяляет быть агитаторами и членами избирательных комиссий. Это дело добровольное и оплачиваемое. Если раньше педагогов принуждали бесплатно это все делать, то сейчас за это им платят. Это их дополнительный заработок, который никто не может запретить. А после выборов, в воскресенье, все школы прошли дополнительную дезинфекцию, - сказали корреспонденту "ВБ" в МОиН. Вот и весь сказ.

30 сентября Республиканский оперативный штаб заявил, что с 6 октября учащиеся 2–6 классов вернутся к обучению в обычном режиме.

Основанием для возобновления учебы, по словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, стало отсутствие с начала учебного года вспышки коронавируса среди первоклассников.

- Более 100 тысяч детей с 1 сентября учились в школе. За это время среди учеников не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, - сказал на брифинге 2 октября Усенбаев.

Минздрав тоже дал разрешение на учебу–оффлайн с 6 октября. Но никто в учебных заведениях не мог четко ответить родителям - готовить ли детей в школу. Все минувшие выходные учителя, как и родители школьников, оставались в неведении: когда дезинфицировать учебные кабинеты, какое время начала уроков назвать ученикам, как делить классы на группы.

В отношении реального обучения мнения взрослых разделились. Некоторые родители тут же начали готовить детей в школу: покупать одежду, тетради, маски, дезинфицирующие средства.

- Я за то, чтобы идти в школу. Понимаю риск заражения есть, но рано или поздно все переболеем этим вирусом. У меня двое детей, 2–й и 3–й класс, и нет времени с ними целый день сидеть над уроками. Мы уже просто замучились с таким обучением, - сказала "ВБ" жительница Токмака Аурина Салиева.

Но есть и те, кто негативно отнесся к возврату в школы, недоумевая - почему именно сейчас, когда статистика по заболеваниям растет каждый день?

- Зная, в каком состоянии у нас медицина, я предпочитаю онлайн–обучение. Как бы ни было сложно, как бы ни уставали дети от нагрузки, жизнь и здоровье важнее. Моему ребенку даже больше нравится учиться дома, чем в школе. Все зависит от родителей, если один час уделить ребенку, то дальше будет легко, - уверена мать третьеклассника Наима Садырбекова.

Неразбериха в квадрате и в кубе

Сами чиновники похоже разошлись во мнениях по поводу работы школ. Приказ о возобновлении образовательного процесса в традиционном режиме Министерство образования и науки выпустило лишь в пятницу, 2 октября, в конце рабочего дня. Но даже в понедельник, 5 октября, информация по работе школ трижды менялась. А в пять часов вечера в школьных чатах появилась информация, что детей все–таки ждут на занятия. При этом родителей попросили принести несколько упаковок масок, салфеток и антисептиков.

Однако к вечеру понедельника на центральных площадях закипели митинговые страсти. Уже поздней ночью появилось официальное сообщение мэрии о том, что управление образования Бишкека и центр госсанэпиднадзора не дают разрешения на оффлайн–обучение.

В Сети появилось письмо главного санитарного врача Бишкека Кубана Кундашева, в котором он напомнил, что в столице наблюдается рост заболеваний COVID–19 и ОРВИ. Кундашев высказался против возо-бновления учебного процесса в реальном режиме.

- На площади Ала–Тоо находится более 5 тысяч человек без соблюдения социальной дистанции и без масок. Многие из этих людей могут быть родителями учащихся, - предупредил Кундашев.

На следующий день вышел приказ Минобразования насчет всей республики. Согласно приказу, для обеспечения здоровья и безопасности учащихся с 6 октября 2020 года ученики 1–6 классов возвращаются на дистанционное обучение. Одновременно Минобраз поручил совместно с территориальными органами внутренних дел взять под охрану школы–интернаты для детей–сирот и детские дома республики.

- Вопрос возобновления обучения будет рассматриваться после стабилизации ситуации в стране. Важнее всего безопасность детей. Как только ситуация стабилизируется и общественный транспорт нормально заработает, мы опять запустим реальный режим обучения. В любом случае срыва учебного процесса нет и не будет, уроки идут в онлайн–формате. Проводится мониторинг дистанционного обучения в образовательных организациях - заверил корреспондента "ВБ" начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Минобраза Марат Усеналиев.

Однако, когда наступит стабилизация - не известно. Ясно ведь, что в Кыргызстане в ближайшее время вновь пройдут выборы в парламент. Все это время на дистанционном обучении школьники будут отставать от школьной программы.

Давно пора проявить политическую волю и освободить школы от избирательных участков, а учителям дать наконец возможность заниматься учебным процессом, не участвовать в беззакониях с выборами.

а как у них

В зарубежных странах в связи с пандемией коронавирусной инфекции родилась практика организации временных избирательных участков на открытом воздухе - на парковках и оживленных транспортных развязках.

Практика организации таких временных участков для голосования дала положительный результат в Великобритании, США, Израиле.

В Великобритании в качестве участков для голосования использовали: гараж, сарай, ветряную мельницу XIX века, демонстрационный зал подержанных автомобилей, прачечную самообслуживания, автоприцеп на автостоянке супермаркета. Также голосование шло в барах, пабах и ресторанах.

В марте 2020 года в Израиле проходили парламентские выборы. В ряде городов в связи с пандемией COVID–19 были установлены уличные "избирательные палатки" или просто столы на улицах, где можно было проголосовать.

В Москве в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ образовывались временные избирательные участки в торговых центрах.