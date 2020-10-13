Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

Школа - под ударом переворота

613  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Все школьники Кыргызстана, теперь включая и первоклассников, с прошлой революционной недели находятся на дистанционном обучении. И причина этого не только в угрозе коронавируса, но и в нестабильной политической обстановке. Хотя перед выборами власти обещали запустить в реальный режим с 6 октября 1 - 6 классы, но это оказалось всего лишь одним из предвыборных обещаний. А дети стали заложниками политических игр.

Барщина педагогов

Увы, но почти все государственные школы и вузы на время проведения выборов превращаются в избирательные участки. Учителей же, по традиции, унаследованной с советских времен, добровольно–принудительно заставляют участвовать в плебисците. Они и переписчики, и агитаторы, распространители различных агитационных материалов, поэтому большую часть своего рабочего времени вынуждены проводить на избирательных участках. Нынешние завершившиеся госпереворотом выборы - не исключение.

А ведь в этом коронавирусном году на плечи педагогов легла непростая задача - организовать дистанционное обучение, причем в младших классах - в сочетании с обучением реальным. Но политиканы решили, что выборы важнее. Вместо того, чтобы все силы бросить на организацию учебного онлайн–процесса в школах и вузах, опять и снова устроили там избирательные участки. А педагогов загрузили дополнительной предвыборной барщиной.

Многие родители школьников не скрывают разочарования от такого решения. Они считают, что главной причиной закрытия школ была именно предвыборная гонка.

- Загрузили педагогов агитацией и массовой регистрацией новых избирателей, при этом прикрывались якобы заботой о детях! А школьники теперь вынуждены по много часов сидеть перед монитором или со смартфоном. Если в Бишкеке большинство обеспечены техникой и Интернетом, то как быть регионам? - возмущается мама школьника бишкекчанка Екатерина Малышева.

Многие надеялись, что хотя бы после выборов школы вернутся к нормальному обучению. Но насильственный захват власти с его политическими драками, погромами, митингами разрушил мирную жизнь столицы! Самым негативным образом отразившись на образовательном процессе. Похоже, тем, кто сейчас делит портфели и кресла, плевать на учебу детей, будущее страны. Родители возмущены тем, что учебный год под угрозой срыва.

- Надо было открывать школы еще в сентябре и дать детям возможность начать учебный год в обычном режиме, а со второй четверти, если будет рост заболеваемости, закрыть на карантин. Но выборы оказались важнее? Все последние месяцы происходили собрания, а теперь митинги, - возмущается мать пятиклассника Асель Бабаканова.

Корреспондент "ВБ" поинтересовалась: а на каком основании Минобразования и науки допускает использование учебных организаций в политических целях?

- Практика размещения участков в зданиях школ существует с советских времен. Также действуют участки в библиотеках и клубах. Учителей никто не заставяляет быть агитаторами и членами избирательных комиссий. Это дело добровольное и оплачиваемое. Если раньше педагогов принуждали бесплатно это все делать, то сейчас за это им платят. Это их дополнительный заработок, который никто не может запретить. А после выборов, в воскресенье, все школы прошли дополнительную дезинфекцию, - сказали корреспонденту "ВБ" в МОиН. Вот и весь сказ.

30 сентября Республиканский оперативный штаб заявил, что с 6 октября учащиеся 2–6 классов вернутся к обучению в обычном режиме.

Основанием для возобновления учебы, по словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, стало отсутствие с начала учебного года вспышки коронавируса среди первоклассников.

- Более 100 тысяч детей с 1 сентября учились в школе. За это время среди учеников не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, - сказал на брифинге 2 октября Усенбаев.

Минздрав тоже дал разрешение на учебу–оффлайн с 6 октября. Но никто в учебных заведениях не мог четко ответить родителям - готовить ли детей в школу. Все минувшие выходные учителя, как и родители школьников, оставались в неведении: когда дезинфицировать учебные кабинеты, какое время начала уроков назвать ученикам, как делить классы на группы.

В отношении реального обучения мнения взрослых разделились. Некоторые родители тут же начали готовить детей в школу: покупать одежду, тетради, маски, дезинфицирующие средства.

- Я за то, чтобы идти в школу. Понимаю риск заражения есть, но рано или поздно все переболеем этим вирусом. У меня двое детей, 2–й и 3–й класс, и нет времени с ними целый день сидеть над уроками. Мы уже просто замучились с таким обучением, - сказала "ВБ" жительница Токмака Аурина Салиева.

Но есть и те, кто негативно отнесся к возврату в школы, недоумевая - почему именно сейчас, когда статистика по заболеваниям растет каждый день?

- Зная, в каком состоянии у нас медицина, я предпочитаю онлайн–обучение. Как бы ни было сложно, как бы ни уставали дети от нагрузки, жизнь и здоровье важнее. Моему ребенку даже больше нравится учиться дома, чем в школе. Все зависит от родителей, если один час уделить ребенку, то дальше будет легко, - уверена мать третьеклассника Наима Садырбекова.

Неразбериха в квадрате и в кубе

Сами чиновники похоже разошлись во мнениях по поводу работы школ. Приказ о возобновлении образовательного процесса в традиционном режиме Министерство образования и науки выпустило лишь в пятницу, 2 октября, в конце рабочего дня. Но даже в понедельник, 5 октября, информация по работе школ трижды менялась. А в пять часов вечера в школьных чатах появилась информация, что детей все–таки ждут на занятия. При этом родителей попросили принести несколько упаковок масок, салфеток и антисептиков.

Однако к вечеру понедельника на центральных площадях закипели митинговые страсти. Уже поздней ночью появилось официальное сообщение мэрии о том, что управление образования Бишкека и центр госсанэпиднадзора не дают разрешения на оффлайн–обучение.

В Сети появилось письмо главного санитарного врача Бишкека Кубана Кундашева, в котором он напомнил, что в столице наблюдается рост заболеваний COVID–19 и ОРВИ. Кундашев высказался против возо-бновления учебного процесса в реальном режиме.

- На площади Ала–Тоо находится более 5 тысяч человек без соблюдения социальной дистанции и без масок. Многие из этих людей могут быть родителями учащихся, - предупредил Кундашев.

На следующий день вышел приказ Минобразования насчет всей республики. Согласно приказу, для обеспечения здоровья и безопасности учащихся с 6 октября 2020 года ученики 1–6 классов возвращаются на дистанционное обучение. Одновременно Минобраз поручил совместно с территориальными органами внутренних дел взять под охрану школы–интернаты для детей–сирот и детские дома республики.

- Вопрос возобновления обучения будет рассматриваться после стабилизации ситуации в стране. Важнее всего безопасность детей. Как только ситуация стабилизируется и общественный транспорт нормально заработает, мы опять запустим реальный режим обучения. В любом случае срыва учебного процесса нет и не будет, уроки идут в онлайн–формате. Проводится мониторинг дистанционного обучения в образовательных организациях - заверил корреспондента "ВБ" начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Минобраза Марат Усеналиев.

Однако, когда наступит стабилизация - не известно. Ясно ведь, что в Кыргызстане в ближайшее время вновь пройдут выборы в парламент. Все это время на дистанционном обучении школьники будут отставать от школьной программы.

Давно пора проявить политическую волю и освободить школы от избирательных участков, а учителям дать наконец возможность заниматься учебным процессом, не участвовать в беззакониях с выборами.

а как у них

В зарубежных странах в связи с пандемией коронавирусной инфекции родилась практика организации временных избирательных участков на открытом воздухе - на парковках и оживленных транспортных развязках.

Практика организации таких временных участков для голосования дала положительный результат в Великобритании, США, Израиле.

В Великобритании в качестве участков для голосования использовали: гараж, сарай, ветряную мельницу XIX века, демонстрационный зал подержанных автомобилей, прачечную самообслуживания, автоприцеп на автостоянке супермаркета. Также голосование шло в барах, пабах и ресторанах.

В марте 2020 года в Израиле проходили парламентские выборы. В ряде городов в связи с пандемией COVID–19 были установлены уличные "избирательные палатки" или просто столы на улицах, где можно было проголосовать.

В Москве в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ образовывались временные избирательные участки в торговых центрах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393010
Теги:
революция, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  