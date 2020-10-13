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В Москве кыргызстанец предстанет перед судом за убийство

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- Евгений Денисенко
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В Москве перед судом предстанет 21-летний гражданин Кыргызской Республики, обвиняемый в убийстве из хулиганский побуждений, умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него утвердила прокуратура российской столицы.

Как сообщили в надзорном органе, данный молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, ночью 19 июня 2019 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми, а также другими соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в кафе, выражаясь нецензурной бранью, беспричинно спровоцировали конфликт с посетителями.

Вооружившись палками и ножами, зачинщики конфликта переместились на детскую площадку около одного из жилых домов вблизи кафе. И, дополнительно взяв в руки пустые стеклянные бутылки и камни, стали бросать их в людей, угрожая применением насилия.

"В результате втянутые в конфликт лица, воспринимая угрозы всерьез, опасаясь за свою жизнь и здоровье, стали убегать по подземному пешеходному переходу к станции московского метрополитена "Электрозаводская". Воспользовавшись моментом, обвиняемый беспричинно, из хулиганских побуждений нанес одному из убегавших удар ножом в область груди, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью и смерть. Затем он дважды ударил ножом еще одного мужчину, причинив ему легкий вред здоровью", - проинформировали в Московской прокуратуре.

Обвиняемый и его соучастники были задержаны на следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело против кыргызстанца направлено прокуратурой в Московский городской суд для рассмотрения по существу. А в отношении остальных соучастников - в Измайловский районный суд столицы.


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URL: https://www.vb.kg/393011
Теги:
суд, убийство, Москва, Кыргызстан
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