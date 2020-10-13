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Политолог РК о КР: Реальная власть стала переходить к теневым элитам

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- Виктория Гунгер
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Принципиальное отличие Казахстана от Кыргызстана - в КР кланы правят президентом. Об этом интервью российскому Информационно-аналитическому центру при МГУ заявил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Он обрисовал специфику очередной революции в Кыргызстане - и заодно показал слабые места казахстанской внутренней политики.

По мнению политолога РК, в Кыргызстане по мере ослабления президентской власти и по мере того, что к ней приходили с каждым разом все более слабые фигуры, реальная власть стала переходить к теневым элитам – родовым, географическим кланам и организованной преступности. И неудивительно, что правоохранительные органы стали действовать в угоду правящей хунте. И к этим проблемам нынешнего президента Жээнбекова добавилось то, что он поссорился не только с другими элитами, но и со своим бывшим наставником Алмазбеком Атамбаевым, которого посадил в тюрьму. В Кыргызстане очень сложно сказать, кто за кого, и кто кого может обвинить, - считает Ашимбаев.

Политолог отметил, что речь идет не про коррупцию, но про криминал в чистом виде. И на этом фоне перспективность стабилизации политического поля и ситуации в Бишкеке, где президенты не смогли удержать власть, обеспечить стабильность и развитие, становится с каждым годом все меньше.


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URL: https://www.vb.kg/393021
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, политика, власть
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