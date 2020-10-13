Штрафы и нарушения водителей авто теперь будут проверять на месте остановки

ГУОБДД теперь будет проверять водителей на штрафы и нарушения Правил дорожного движения на планшетах в момент остановки транспортного средства. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, ГУОБДД совместно с ГП "Инфоком", ГУ "АйТи-сервис" и ГУИТ МВД создали специальное

мобильное электронное приложения единого реестра нарушений.

- Оно позволяет сотрудникам подразделений, обеспечивающих безопасность дорожного движения при осуществления надзора за дорожным движением, на месте проверять злостных неплательщиков нарушений ПДД не только по проекту "Безопасный город", выявленных с помощью АПК и функции фото и видео фиксации, но и по составленным в ручном формате протоколам о нарушении сотрудниками БДД (ПСМ), - говорится в информации.

В это связи, ГУОБДД напоминает водителям транспортных средств, имеющим задолженности по оплате штрафов за нарушения Правил дорожного движения, оплатить их в самое ближайшее время.