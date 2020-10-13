Сооронбай Жээнбеков встретился с замглавы администрации президента России

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козак. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

"С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия - союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации", - отмечается в сообщении.

Так, накануне президент Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козак, прибывшем в Кыргызстан по поручению Владимира Путина.

Уточняется, что во встрече также принял участие Садыр Жапаров.