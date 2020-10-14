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ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении пользователя соцсетей

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- Виктория Гунгер
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Установлен пользователь социальных сетей- разжигатель межнациональной вражды. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности КР.

Как отмечается, 13 октября 2020 года установлен пользователь соцсети "Фейсбук" И.у.Т., 2002 года рождения.

- Он опубликовал провокационный видеоматериал, который вызвал массу недовольства у пользователей соцсетей и создал условия для формирования межнациональной вражды. В настоящее время материалы направлены для экспертизы в соответствующие инстанции. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 313 ч.1 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР. Ведется следствие, - говорится в информации ГКНБ.

ГКНБ напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера по разжиганию межрегиональной вражды, предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/393064
Теги:
ГКНБ, социальные сети, уголовная ответственность, Кыргызстан, межнациональная вражда
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