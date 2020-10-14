В Бишкеке избили иностранца. Задержаны трое

В Бишкеке молодые парни избили в 10-м микрорайоне кубинца-иностранца, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Автор видео утверждает, что пострадавшего зовут Хосе и он является гражданином Кубы.

Видео с пострадавшим появилось накануне публиковал Instagram-аккаунт bezpredelkg.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК КР.

- 13 октября около 2.00 ночи в службу 102 поступило сообщение, что в Нацгоспиталь за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился гражданин Х.Х. Выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района г.Бишкек, где по приезду получить заявление не представилось возможным, так как пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В кратчайшие сроки были установлены причастные к данному происшествию, ими оказались граждане Ж.Ч. 1993 года рождения, Т.Р. 1988 года рождения и К.И. 1989 года рождения, которые были доставлены в следственную службу. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся все необходимые следственные действия, - говорится в сообщении.