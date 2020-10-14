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Жанарбек Акаев напомнил Садыру Жапарову про свою поддержку

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Жанарбек Акаев напомнил претенденту на должность премьер-министра Садыру Жапарову, что поддерживал его и когда тот находился в заключении. В ответ Жапаров сказал ему, что в курсе, кто его поддерживал и поблагодарил нардепа.

Депутат также высказался по поводу конструктивной критики деятельности премьер-министра.

- Если вы будете допускать ошибки, то мы должны вам об этом открыто говорить. Оппозиция должна быть, как и в парламенте, так и среди политических сил. Если будете хорошо работать, то мы готовы вас поддержать, - сказал Акаев.


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URL: https://www.vb.kg/393086
Теги:
Садыр Жапаров, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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