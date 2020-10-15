Сергей Лавров: Россия укрепит связи со странами ЕАЭС и ОДКБ

Взаимоотношения России со странами-своими стратегическими партнерами (к числу которых относится и Кыргызстан – VB.KG) стали одной из важных тем большого интервью, которое 14 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал радиостанциям "Комсомольская правда", "Sputnik" и "Говорит Москва". В интервью шла речь и о внутренних проблемах некоторых этих государств, включая Кыргызстан, о других актуальных для постсоветских стран вопросах.

"Если у нас есть партнеры (а таких подавляющее большинство), которые готовы на взаимоуважительной основе искать баланс интересов, то мы с ними должны продолжать наше сотрудничество. Таких, повторю, большинство. Да, у нас есть структуры, которые мы во многом по своей инициативе создавали, которые мы хотим укреплять, и это в военно-политической области и ОДКБ. СНГ охватывает и вопросы безопасности на постсоветском пространстве, экономические, социальные, гуманитарные, образовательные проекты, есть Шанхайская организация сотрудничества. Евразийский экономический союз, Союзное государство. Их надо укреплять", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Вместе с тем, по его словам, "это нужно делать более энергично: "Соответствующие поручения президентом сформулированы, они прорабатываются в правительстве. И, конечно, мы должны делать все, чтобы эти проекты были более привлекательными для тех, кто сейчас объединен этими структурами".

Отвечая на вопрос о возможности создания при участии внешних сил беспорядков у российских границ, Сергей Лавров отметил, что свою роль, и немалую, играют "внутренние передряги" в этих странах: "Это очевидно. Во всех перечисленных… странах есть внутренние проблемы. Особенно это было видно и в Киргизии, и в Молдавии…"

Касаемо роли США в процессах на постсоветском пространстве министр констатировал: "Соединенные Штаты – это все-таки самая мощная до сих пор страна, но это государство уже не может решать ни один вопрос международной повестки дня в одиночку. Они пытаются это еще сделать. Это инерция, которая постепенно утихает. Пытаются это делать прежде всего в странах постсоветского пространства, где они откровенно продвигают антироссийскую повестку дня, пытаются формировать в выгодном им русле процессы дальнейшего становления государств и в Центральной Азии, и на Украине, и в Закавказье, и в Молдове. Знаю, что они приглядываются и к тому, как основы для подобного развития событий заложить и в Белоруссии".

"Да, мы должны этому противодействовать, прежде всего, через выполнение наших обязательств перед нашими стратегическими партнерами и союзниками, - продолжил Сергей Лавров. - Об этом было достаточно четко заявлено, в том числе и президентом. Ну и плюс есть у нас другие формы сотрудничества на уровне исполнительной власти, на уровне законодательной власти, на уровне гражданского общества. Думаю, что как раз по линии гражданского общества нам нужно быть гораздо более активными, гораздо более инициативными, я бы сказал. Это в том числе и вопрос финансирования".

"Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий, чуть-чуть более энергично, - считает глава внешнеполитического ведомства РФ. - Наши интересы в отношениях с этими странами…в большинстве из них наше присутствие по линии бизнеса является преобладающим, в том числе и 100-процентные предприятия с российским капиталом, и совместные предприятия. В большинстве из них преподавание русского языка, надо признать, находится на очень хорошем уровне. В Таджикистане, по договоренности между нами и Душанбе, разворачивается специальная программа подготовки учителей русского языка, создание школ дополнительных. В поддержку линии государства на сохранение русского языка в качестве ключевого языка многонационального общения внутри страны в рамках СНГ, те же процессы идут и в Киргизии".

Говоря о реализации своих интересов Китаем, министр подчеркнул: "И мы стараемся в этом участвовать и стараемся гармонизировать интересы той же Центральной Азии, других стран постсоветского пространства, включая интересы России, с теми интересами и возможностями, которые предоставляет Китайская Народная Республика. И ЕврАЗэС заключил уже два соглашения с Китаем, они нацелены ровно на то, чтобы гармонизировать евразийскую интеграцию с китайскими проектами "Одного пояса - одного пути".

"С любой…страной СНГ у нас идет очень доверительный, очень развернутый диалог по всем вопросам, и все вопросы, которые так или иначе могут вызывать озабоченность, ставятся открыто, по-товарищески и успешно решаются в подавляющем большинстве случаев. Надеюсь, что в итоге мы все такого рода вопросы решим удовлетворительно", - резюмировал Сергей Лавров.