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С сайта ЖК удалилась база законопроектов. Есть ли копия, неизвестно

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- Виктория Гунгер
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С сайта Жогорку Кенеша удалилась база законопроектов. Удастся ли ее восстановить и есть ли копия, неизвестно. Информацию опубликовал в соцсетях депутат ЖК Дастан Бекешев.

- Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось восстановить. Всё же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов, - отметил он.

Пользователи в комментариях отметили, что ранее практически подобных образом в Кыргызстане пропала и одна из редакций Конституции страны.

- Нечему уже удивляться, - высказались граждане.

Напомним, 6 октября во время массовых акций протеста митингующие сломали ворота "Белого дома" и ворвались в здание. В итоге пострадал кабмине президента, зал для заседаний парламента и др.


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URL: https://www.vb.kg/393121
Теги:
законопроект, массовые беспорядки, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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