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ГРС: Для включения графы "национальность" в ID-карт потребуется 90 дней

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- Оксана Гут
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В паспорт национального образца ID-карт будет внесена графа "национальность". Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Согласно поручения правительства КР Государственная регистрационная служба в настоящее время прорабатывает вопрос о включении графы в паспорт национального образца (ID-карт) – "национальность". Отмечается, что изменения будут вноситься на основе ID-карт образца 2017 года, что не приведет к дополнительным расходам для бюджета.

"Технически ГРС готова к нововведению, для этого не требуется закупка нового оборудования и новых бланков. Ориентировочно для внедрения графы "национальность" с учетом легализации по линии МИД КР с другими странами потребуется - 90 дней", - информируют в ведомстве.

В настоящее время начата работа по приведению в соответствие нормативно-правовых актов, регулирующих документирование населения.

Отмечается, что графа "национальность" будет указана в ID-карте по желанию гражданина.

С 1 мая 2017 года гражданам Кыргызстана начали выдавать идентификационные карты гражданина КР образца (ID-карт) с информацией в текстовом, машиносчитываемом и электронном виде, со встроенным электронным чипом, которые являются неотъемлемыми частями паспорта.

Идентификационная карта содержит следующие сведения:

- в текстовом виде: фамилия, имя и отчество, пол, гражданство, дата рождения, номер документа, дата выдачи, срок действия, персональный

идентификационный номер, орган, выдавший документ, и его код, подпись владельца, изображение лица владельца в цифровом формате, штрих-коды персонального идентификационного номера и номера документа;

- в машиносчитываемом виде: машиносчитываемая зона;

- на электронном чипе: информация о биометрических данных, этническая принадлежность, место рождения, адрес, семейное положение, ключи электронно-цифровой подписи, реализованные на базе криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТ.


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URL: https://www.vb.kg/393127
Теги:
ГРС, национализация, паспорт, правительство, Кыргызстан
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