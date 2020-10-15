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Сооронбай Жээнбеков подал в отставку

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

Текст обращения Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны - Бишкеке остается напряженной.

Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав Правительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.

К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

Дорогие мои соотечественники!

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!"


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URL: https://www.vb.kg/393129
Теги:
Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан
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Комментарии
Сергей Барышников
15.10.2020, 14:48

Уважаемый Садыр Нургожоевич! С сегодняшнего дня вы становитесь и.о.президента Кыргызстана.

Прошу вас данной вам властью,помиловать бывшего президента республики и героя Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича Атамбаева.

Проявите милосердие,великодушие и сострадание,назвавшись сыном Всевышего.Начните свой путь вывода 

республики из политического кризиса с этого акта правды и примирения.

Поступите так,как ранее не поступали ваши предшественники и Бог мира да пребудет с вами.

Разрешите пожелать вам крепкого здоровья,мужества и мудрости на многотрудном  пути служения народу

Кыргызстана!

Из России к вам-с уважением и любовью. 

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Манас
15.10.2020, 15:27

Не нужно сейчас было убирать презедента,вообще не вовремя ой как не вовремя экономическая ситуация на крахе кто будет помогать из вне неизвестно кому

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