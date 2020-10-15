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Автобусы мэрии Бишкека не развозят митингующих

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- Оксана Гут
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Автобусы мэрии не развозят митингующих. Об этом заявляет пресс-служба столичного муниципалитета.

"К нам поступают обращения от горожан о перевозке митингующих граждан городскими пассажирскими автобусами. Дорогие горожане! Автобусы не имеют отношения к муниципальному предприятию "Бишкекское пассажирское автотранспортое предприятие", - отметили в мэрии.

Автобусы в опубликованных фотографиях и видеороликах - это собственность компании "Шыдыр Жол Кей Джи", обслуживающей городской маршрут №35.

Отмечается, что муниципальные автобусы по сей день участвуют в охране общественного порядка и защите города.

"Наши автобусы ежедневно перевозят сотрудников милиции и народные дружины", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее компании "Шыдыр Жол Кей Джи" был предоставлен автобусный маршрут №5. Но, компания не смогла выполнить свои обязательства в части выполнения планового выхода и сейчас данный маршрут закрыт.


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URL: https://www.vb.kg/393140
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, автобусы, мэрия
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