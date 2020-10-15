Погода
$ 80.02 - 80.38
€ 93.42 - 94.17

Политолог: Государство не выдержит одновременно выборы президента и в ЖК

548  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным российских СМИ, Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Кыргызстане не стабилизируется политическая ситуация. Судя по всему, стратегический партнер хочет дать понять нашей стране, что недоволен внутриполитическими процессами, происходящими в республике.

В этой связи политолог Анарбек Катаганов убежден, что для России выгодно, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков сохранил за собой свою должность.

- Я понимаю, что Жээнбеков подал в отставку, но парламент должен рассмотреть этот вопрос и депутаты еще могут не утвердить его отставку. Россия ясно дала нам понять, что прекращает нам помогать пока у нас все не стабилизируется. В данном случае Жапаров вполне мог работать вкупе с Жээнбековым. Один бы отвечал за внутреннюю политику, другой за международную. Тем более связи у президента уже наработанные. Если Жээнбеков останется, то ему нужно будет только назначить и провести выборы в парламент. Потом уже в положенный срок и президентские. Если же он уходит окончательно, то парламентские и президентские выборы пройдут одновременно. Наш бюджет этого просто не выдержит. Меня возмущает, что какие-то 500 человек говорят за весь народ и толкают нашу страну в пропасть, - заявил Катаганов VB.KG.

Напомним, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что подает в отставку. В свою очередь депутаты планируют завтра собраться на заседание Жогорку Кенеша, чтобы рассмотреть этот вопрос.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393141
Теги:
отставка, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  