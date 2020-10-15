Политолог: Государство не выдержит одновременно выборы президента и в ЖК

По данным российских СМИ, Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Кыргызстане не стабилизируется политическая ситуация. Судя по всему, стратегический партнер хочет дать понять нашей стране, что недоволен внутриполитическими процессами, происходящими в республике.

В этой связи политолог Анарбек Катаганов убежден, что для России выгодно, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков сохранил за собой свою должность.

- Я понимаю, что Жээнбеков подал в отставку, но парламент должен рассмотреть этот вопрос и депутаты еще могут не утвердить его отставку. Россия ясно дала нам понять, что прекращает нам помогать пока у нас все не стабилизируется. В данном случае Жапаров вполне мог работать вкупе с Жээнбековым. Один бы отвечал за внутреннюю политику, другой за международную. Тем более связи у президента уже наработанные. Если Жээнбеков останется, то ему нужно будет только назначить и провести выборы в парламент. Потом уже в положенный срок и президентские. Если же он уходит окончательно, то парламентские и президентские выборы пройдут одновременно. Наш бюджет этого просто не выдержит. Меня возмущает, что какие-то 500 человек говорят за весь народ и толкают нашу страну в пропасть, - заявил Катаганов VB.KG.

Напомним, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что подает в отставку. В свою очередь депутаты планируют завтра собраться на заседание Жогорку Кенеша, чтобы рассмотреть этот вопрос.