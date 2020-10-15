В Кремле не знают, с кем вести диалог в Кыргызстане

"Невозможно давать оценку решению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку, основываясь на эмоциональных критериях". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на уход 15 октября главы Кыргызстана в отставку.

"Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", – сказал Песков. По его словам, Россия продолжает "очень внимательно" отслеживать ситуацию в Киргизии и поддерживать контакты с республикой. "Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Это очень близкий наш партнер", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он также, как сообщили в РИА Новости, прокомментировал сообщение о приостановке финансовой помощи Кыргызстану. По словам Дмитрия Пескова, Москва видит в этом смысл, пока в стране не наладится политическая ситуация, передает

"Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл", - сказал Песков.

Ранее о приостановке помощи Кыргызстану со стороны России сообщило РБК. По словам источника издания, восстановление возможно после стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти.