Состоялся телефонный разговор глав МИД Кыргызстана и России

Сегодня, 15 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Сергей Лавров поздравил Руслана Казакбаева по случаю его назначения на должность министра иностранных дел Кыргызской Республики.

"В ходе беседы стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении политического диалога и организации запланированных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - отмечают в ведомстве.

Министр Казакбаев подчеркнул, что Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией и сообщил, что ситуация в Кыргызской Республике налаживается путем возвращения политических процессов в конституционное поле в целях сохранения мира и стабильности.