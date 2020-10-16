МИД РФ: В России озабочены внутриполитической ситуацией в Кыргызстане

МИДы России и Кыргызстана заинтересованы в продолжении сотрудничества. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося 15 октября телефонного разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с назначенным накануне министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в продолжении плодотворного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Сергей Лавров также высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в республике. И подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Кыргызстана в интересах ее скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло, сообщили в МИД РФ.