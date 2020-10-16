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На заседании Жогорку Кенеша выступит Сооронбай Жээнбеков

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- Оксана Гут
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Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша планируется выступление подавшего накануне в отставку президента Сооронбая Жээнбекова.

Депутаты парламента, а также члены правительства уже собираются в госрезиденции "Ала-Арча".

На повестке дня три вопроса. Это присяга Омурбека Текебаева, как депутата ЖК; принятие отставки президента Сооронбая Жээнбекова; вопрос о возложении обязанностей президента на премьер-министра Садыра Жапарова.

Напомним, вчера спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства. По закону, полномочия президента переходят премьер-министру.


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URL: https://www.vb.kg/393160
Теги:
митинг, отставка, правительство, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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