На заседании Жогорку Кенеша выступит Сооронбай Жээнбеков

Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша планируется выступление подавшего накануне в отставку президента Сооронбая Жээнбекова.

Депутаты парламента, а также члены правительства уже собираются в госрезиденции "Ала-Арча".

На повестке дня три вопроса. Это присяга Омурбека Текебаева, как депутата ЖК; принятие отставки президента Сооронбая Жээнбекова; вопрос о возложении обязанностей президента на премьер-министра Садыра Жапарова.

Напомним, вчера спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства. По закону, полномочия президента переходят премьер-министру.