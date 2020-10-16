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За сутки в Кыргызстане произошло 22 ДТП, в которых погибли 5 человек

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- Оксана Гут
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За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 5 человек. Еще 39 получили различные телесные повреждения и обратились в медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

В ведомстве настоятельно просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал при подъезде к перекресткам, мостам, светофорным объектам. При приближении к пешеходным переходам проявлять бдительность и осторожность.

"ГУОБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения – от этого напрямую зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/393173
Теги:
ДТП, погибшие, ПДД, безопасность, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
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