За сутки в Кыргызстане произошло 22 ДТП, в которых погибли 5 человек

За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 5 человек. Еще 39 получили различные телесные повреждения и обратились в медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

В ведомстве настоятельно просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал при подъезде к перекресткам, мостам, светофорным объектам. При приближении к пешеходным переходам проявлять бдительность и осторожность.

"ГУОБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения – от этого напрямую зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.