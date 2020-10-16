Ясновидящая: Отставка президента ничего хорошего не сулит Садыру Жапарову

Отставка президента ничего хорошего не сулит Садыру Жапарову. Таким видением с редакцией VB.KG поделилась ясновидящая Света Тойгонбаева.

По ее словам, Жапарову следует быть менее доверчивым.

- Есть силы, которые планируют через 2-3 месяца убрать его. Поэтому вкупе с президентом Жээнбекоым Жапарову было бы легче противостоять этим силам. К тому же у президента остались связи на международном уровне. Теперь, как я уже говорила, могут и его убрать, - сказала она.

В окружении Садыра Жапарова есть люди, которые только делают вид, что поддерживают его, продолжила Тойгонбаева.

- По-моему Жапаров перестает различать хорошее и плохое. Поэтому он может дать себя обмануть, - отметила она.

Высказалась ясновидящая и о дальнейшей судьбе Сооронбая Жээнбекова.

- Ему не следовало уходить в отставку в такой тяжелый момент для страны. Вполне возможно, что его могут арестовать. По крайней мере, некоторые политики хотят этого, - добавила она.

В заключение Тойгонбаева сказала и про вторую волну коронавируса. В частности, что эпидемия будет только усиливаться и как раньше помощи населению не будет.