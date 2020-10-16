В КР наложен запрет на перевозку граждан "маршрутками" по трассе Бишкек-Ош

С 16 октября запрещены пассажирские перевозки по автодороге Бишкек-Ош на маршрутках. Об этом сообщило УОБДД Чуйской области.

Как уточняется, такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествии с тяжкими последствиями запрещается осуществление пассажирских перевозок автобусами, маршрутками по автомобильной дороге Бишкек-Ош, кроме автобусов с полно-приводным механизмом.

- Запрет будет действовать с 16 октября 2020 года и до 1 мая 2021 года. Постам ОБДД было поручено активизировать работу по пресечению фактов перевозки людей пассажирскими транспортными средствами, не имеющими полно-приводного механизма, - подчеркнули в УОБДД Чуйской области.