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В КР наложен запрет на перевозку граждан "маршрутками" по трассе Бишкек-Ош

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- Азиз Осмонов
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С 16 октября запрещены пассажирские перевозки по автодороге Бишкек-Ош на маршрутках. Об этом сообщило УОБДД Чуйской области.

Как уточняется, такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествии с тяжкими последствиями запрещается осуществление пассажирских перевозок автобусами, маршрутками по автомобильной дороге Бишкек-Ош, кроме автобусов с полно-приводным механизмом.

- Запрет будет действовать с 16 октября 2020 года и до 1 мая 2021 года. Постам ОБДД было поручено активизировать работу по пресечению фактов перевозки людей пассажирскими транспортными средствами, не имеющими полно-приводного механизма, - подчеркнули в УОБДД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/393191
Теги:
маршрутки, Ошская область, транспорт, Чуйская область, Кыргызстан, общественный транспорт, ГУОБДД
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