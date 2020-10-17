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Власти Москвы предупредили о нехватке мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Предстоящей зимой Москва может столкнуться с нехваткой трудовых мигрантов. Об этом предупредил жителей столицы ее мэр Сергей Собянин.

Причиной этого он считает ограниченный приток иностранных рабочих из-за закрытия границ вследствие пандемии. Собянин напомнил, что каждую зиму власти Москвы нанимали дополнительные отряды для ручной уборки.

"Трудности будут. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются", - подчеркнул Собянин.

По его словам, власти города попытаются заместить мигрантов из других стран жителями российских регионов и будут приглашать на работу москвичей. Хотя, как отмечает мэр, пока "не особо много есть желающих".

"Но я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема такая существует", - резюмировал Сергей Собянин.

Ранее о наметившемся дефиците мигрантов, и не только в Москве, но и в ряде других регионов России, заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла, прежде всего, о строительной отрасли, которую он курирует. Однако нехватка иностранной рабочей силы начинает ощущаться и в некоторых других областях.

Известно, что именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства традиционно занято много приезжих из Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана. Но, несмотря на то, что Россия возобновила авиасообщение с этой республикой еще в последней декаде сентябре, количество еженедельных рейсов из КР в РФ остается ограниченным, а желающих воспользоваться ими неизменно велико.


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URL: https://www.vb.kg/393204
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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