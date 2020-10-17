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В Астрахань не пропустили продовольствие из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Астраханской области задержана крупная партия растительной продукции из Кыргызстана. Причиной этого стало, как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, отсутствие на грузах необходимой маркировки.

Всего, по информации Управления, пресечен незаконный ввоз на территорию России 9,5 тонны растительной продукции из Кыргызстана. Это - черносливы, плоды шиповника, грецкие орехи, маш сушеный, продовольственная фасоль.

При проверке документов и осмотре груза должностными лицами Управления Россельхознадзора установлено, что на продукции отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере.

Ввоз такой продукции в РФ запрещен. И в результате был возвращен по месту отправки.


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URL: https://www.vb.kg/393211
Теги:
контрабанда, Россия, сельское хозяйство, ЕАЭС, Кыргызстан
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