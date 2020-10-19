С начала года ГРС выдала более 280 тысяч автомобильных госномеров

За 9 месяцев ГРС выдала более 280 тысяч автомобильных госномеров. Об этом сообщает пресс-служба Госрегистра КР.

На данный момент с начала года в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава были оказаны следующие услуги:

- выдано государственных регистрационных номеров – 280766 единиц. В 2019 году за 9 месяцев – 373708

- выдано свидетельств о регистрации транспортных средств – 170537. За аналогичный период прошлого года – 176255

- выдано водительских удостоверений национального образца – 136997. За аналогичный период прошлого года – 93648

- выдано водительских удостоверений международного образца -784. За 9 месяцев 2019 года – 605.