Погода
$ 81.29 - 81.69
€ 94.47 - 95.59

С начала года ГРС выдала более 280 тысяч автомобильных госномеров

139  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За 9 месяцев ГРС выдала более 280 тысяч автомобильных госномеров. Об этом сообщает пресс-служба Госрегистра КР.

На данный момент с начала года в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава были оказаны следующие услуги:

- выдано государственных регистрационных номеров – 280766 единиц. В 2019 году за 9 месяцев – 373708

- выдано свидетельств о регистрации транспортных средств – 170537. За аналогичный период прошлого года – 176255

- выдано водительских удостоверений национального образца – 136997. За аналогичный период прошлого года – 93648

- выдано водительских удостоверений международного образца -784. За 9 месяцев 2019 года – 605.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393237
Теги:
ГРС, регистрация, Кыргызстан, автомобили, автономер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  