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Уроженец Балыкчи объяснил зачем провел 15 часов на стене небоскреба в США

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- Екатерина Улитина
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В Чикаго (США) молодой мужчина 15 часов провисел на альпинистском снаряжении на 16-м этаже небоскреба Trump Tower. Он требовал встречи в с президентом США Дональдом Трампом.

Власти города были вынуждены перекрыть движение в районе, где происходил инцидент. Сотрудники полиции вели переговоры с молодым человеком, который заявил. Что перережет веревку, если Дональд Трамп не согласиться поговорить с ним. Мужчина утверждал, что является сторонником движения Black lives matter и выступает за свободу слова.

Пользователи социальных сетей узнали в этом человеке уроженца Балыкчи - Эдиля Алиева.

Спустя 15 часов, мужчина согласился спуститься с башни, сейчас он госпитализирован в больницу Чикаго. Американский журналист C.j. Halliburton успел поговорить с Эдилем перед тем, как его погрузили в машину "скорой". На кадрах видно, что он прикован наручниками к каталке.

- Я чувствую себя хорошо. Интеллектуалу мирового масштаба Ноаму Чомски не дают говорить. Я вышел на протест, чтобы сказать миру: мы должны позволить ему говорить с людьми, чтобы они узнали, что происходит. Мы должны решить ядерные и экологические проблемы. Если мы не решим эти проблемы, какой мир мы оставим следующему поколению? Как мы будем смотреть им в глаза", - сказал мужчина.


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URL: https://www.vb.kg/393288
Теги:
США, Кыргызстан
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Комментарии
Кактус
20.10.2020, 13:10

Да он бредит.

Вещите его в палату с наполеоном.

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