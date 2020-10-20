Жапыкеев: В приоритете крупные расследования, а не дела с копеечным ущербом

В Центральном аппарате Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями состоялось совещание оперативно-следственного состава Службы под руководством председателя Сыймыка Жапыкеева.

На указанном совещании были обсуждены вопросы, касательно дальнейшей тактики Финансовой полиции в борьбе с коррупционными проявлениями, обеспечением экономической безопасности, а также пошаговые планы действий по уголовным делам, получившим широкий общественный резонанс. Были заслушаны результаты работы, а также конкретные меры по исполнению прямых директив Руководства страны.

Председатель Финансовой полиции поручил усилить работу всем территориальным подразделениям республики, повысить эффективность работы по укреплению уровня экономической безопасности страны, возмещению ущерба в государственный бюджет, обеспечению надежной защиты добросовестного бизнеса, а также отметил, что необходимо повысить антикоррупционную общественную работу и взаимодействие с населением.

В приоритете работы Финансовой полиции должны быть крупные резонансные дела в отношении высокопоставленных и недобросовестных предпринимателей, нанесших государственному бюджету ущерб в масштабный размерах, а не мелкие дела с копеечным ущербом.

Также Жапыкеев отметил, что в случае если до него дойдет информация, о неправомерном/превышающим поведении со стороны сотрудников Службы в деятельность добросовестных граждан, будут приняты самые жесткие меры.

Подводя итоги совещания, руководитель ведомства указал о необходимости определения приоритетных направлений деятельности с учетом сложившийся ситуации в экономике государства и повышения эффективности деятельности всех подразделений Финансовой полиции.

В настоящее время расследуется ряд резонансных уголовных дел.