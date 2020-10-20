Не хватает ума? Глава Таласской области решил обложить налогом официантов

Недавно назначенный полномочным представителем правительства в Таласской области Айбек Бузурманкулов, который раньше представлялся как гражданский активист Айбек Мырза, заявил, что теперь налог должны будут платить и местные официанты. Об этом он сказал в интервью СМИ.

По его словам, люди, которые не платят налогов, по сути ограничивают количество пенсий и пособий.

Пользователи интернета в соцсетях без воодушевления встретили идею нового главы области.

- Неужели у Бузурманкулова не хватает ума найти другие способы пополнения местного бюджета. Официанты и так зарабатывают немного, находясь весь день на ногах? - задала вопрос одна из отечественных журналисток.

Стоит отметить, что дефицит бюджета в Кыргызстане в июне этого года равнялся 13 млрд 352 млн сомов. К сегодняшнему дню сумма уже приближается к 42 млрд сомов.