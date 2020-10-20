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Не хватает ума? Глава Таласской области решил обложить налогом официантов

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- Бакыт Басарбек
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Недавно назначенный полномочным представителем правительства в Таласской области Айбек Бузурманкулов, который раньше представлялся как гражданский активист Айбек Мырза, заявил, что теперь налог должны будут платить и местные официанты. Об этом он сказал в интервью СМИ.

По его словам, люди, которые не платят налогов, по сути ограничивают количество пенсий и пособий.

Пользователи интернета в соцсетях без воодушевления встретили идею нового главы области.

- Неужели у Бузурманкулова не хватает ума найти другие способы пополнения местного бюджета. Официанты и так зарабатывают немного, находясь весь день на ногах? - задала вопрос одна из отечественных журналисток.

Стоит отметить, что дефицит бюджета в Кыргызстане в июне этого года равнялся 13 млрд 352 млн сомов. К сегодняшнему дню сумма уже приближается к 42 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/393299
Теги:
кафе, налоги, правительство, Таласская область
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Комментарии
Кактус
20.10.2020, 13:12

Хахахахх

Пусть тогда и уборщицы и посудомойщицы платят налоги.

И бомжи которые собирают бутылки тоже пусть платят налоги.

Всех обложи налогом и в конце не забудь себя обложить налогом.

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