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ГРС про паспорт Матраимова: Документ ему не был выдан

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- Бакыт Басарбек
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ГРС официально прокомментировал информацию по поводу ID паспорта Райымбека Матраимова.

По данным ведомства, гражданин КР Матраимов лично обратился в отдел ЗАГС г. Ош в соответствии с Законом КР "О записей актов гражданского состояния" по поводу перемены ФИО.

"Процедура перемены фамилии вышеуказанного гражданина была проведена строго в рамках законодательства КР по личному обращению. После получения свидетельства о перемене фамилии и имени, он обратился в ЦОН города Ош для обмена паспорта ID. Но ввиду наличия сторожевой карты о запрете на выдачу документов вышеуказанному гражданину, документ не был выдан. В рамках проводимых мероприятий со стороны правоохранительных органов, данные паспорта изъяты с ЦОН города Ош", - говорится в сообщении ГРС.

Отметим, ранее в соцсетях появились фотографии ID паспорта Райымбека Матраимова, на котором изменены имя и фамилии. По новому паспорту теперь он Райым Ысмайылов.


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URL: https://www.vb.kg/393305
Теги:
ГРС, паспорт, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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