Военные объекты РФ в КР не пострадали от землетрясения

Землетрясение на территории Кыргызстана, зафиксированное 19 октября, не повлияло на боеготовность российских военных объектов, дислоцированных в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны России, которому структурно подчинена объединенная российская военная база РФ в КР.

"Подземные толчки магнитудой 4,0 балла произошли 19 октября. Разрушений и пострадавших на российских военных объектах в Кыргызстане нет. Дежурные силы и средства несут службу в штатном режиме", - отметили в пресс-службе ЦВО.

"На территории Кыргызской Республики располагается объединенная российская военная база в городе Кант, которая является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. Также на территории КР размещены испытательная база российского военно-морского флота (ВМФ) в Иссык-Кульской области, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмической пункт Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области", - уточнили в ЦВО.