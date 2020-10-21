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Талант Мамытов станет Генеральным прокурором Кыргызстана?

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- Оксана Гут
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Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов подал в отставку. Об этом стало известно накануне, 20 октября. Отмечается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня, 21 октября, депутаты Жогорку Кенеша на заседании, которое состоится в госрезиденции "Ала-Арча", должны рассмотреть вопрос о его отставке.

В то же время, как сообщили некоторые парламентарии VB.KG, планируется обсуждение новой кандидатуры на пост главы Генеральной прокуратуры КР. Главным претендентом, в большей вероятности, по мнению источников, может стать депутат Жогорку Кенеша, "соратник" и.о. президента Садыра Жапарова - Талант Мамытов.

Отметим, Талант Мамытов прежде чем стать депутатом работал в прокуратуре Баткенской, Джалал-Абадской, Чуйской областей на разных должностях. Имеет юридическое образование.


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URL: https://www.vb.kg/393321
Теги:
Генеральная прокуратура, Канат Исаев, Садыр Жапаров, отставка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов
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