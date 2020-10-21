Талант Мамытов станет Генеральным прокурором Кыргызстана?

Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов подал в отставку. Об этом стало известно накануне, 20 октября. Отмечается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня, 21 октября, депутаты Жогорку Кенеша на заседании, которое состоится в госрезиденции "Ала-Арча", должны рассмотреть вопрос о его отставке.

В то же время, как сообщили некоторые парламентарии VB.KG, планируется обсуждение новой кандидатуры на пост главы Генеральной прокуратуры КР. Главным претендентом, в большей вероятности, по мнению источников, может стать депутат Жогорку Кенеша, "соратник" и.о. президента Садыра Жапарова - Талант Мамытов.

Отметим, Талант Мамытов прежде чем стать депутатом работал в прокуратуре Баткенской, Джалал-Абадской, Чуйской областей на разных должностях. Имеет юридическое образование.