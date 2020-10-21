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"Главу Нацэнергохолдинга надо привлечь к уголовной ответственности"

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- Виктория Гунгер
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Айтмамат Назаров не имеет морального права занимать должность главы Нацэнергохолдинга. За 1 год и 6 месяцев он развалил энергетическую отрасль и уменьшил объем воды в Токтогульском водохранилище на 4 млрд. кубов, не говоря уже про спад производства выработки электроэнергии на 7 процентов. Об этом VB.KG сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

По его словам, при этом глава НЭХК планирует закупать из Казахстана электроэнергию на границе по цене 2,4 цента.

- В итоге простым потребителям электроэнергия обойдется, по тарифу 3.0 сома за 1 кВт.час. Не решены по сей день вопросы строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, Камбар-Атинской ГЭС-1, установка 2 гидроагрегата Камбар-Атиской ГЭС-2, проекта CASA-1000. В самый напряженный и ответственный момент подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года Назаров бросает "на произвол судьбы" всю энергетическую отрасли страны и "устремляется" за мандатом депутата Жогорку Кенеша. Хотя должен был 24 августа сложить полномочия главы НЭХК. Но 1 сентября и 3 сентября принимал участие, как глава Нацэнергохолдинга, на церемониях подключения к электрическим сетям жителей села Жазы-Кечуу Джалал-Абадской области и села Зардалы Баткенской области. Однако, на сегодняшний день продолжает антигосударственную деятельность. Новая власть должна срочно отправить Айтмамата Назарова в отставку и привлечь к уголовной ответственности, - подчеркнул Расул Умбеталиев.


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URL: https://www.vb.kg/393335
Теги:
отключение электроэнергии, тарифы, энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Депутат
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