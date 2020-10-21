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Тюлеев поручил выполнить план по налоговым сборам либо оставить должность

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- Бакыт Басарбек
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И.о. мэра столицы Нариман Тюлеев и вице-мэр по экономике и финансам Алмаз Бакетаев встретились с руководителями районных управлений государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, был рассмотрен вопрос исполнения доходной части городского бюджета за 9 месяцев 2020 года.

"Вице-мэр Бакетаев сообщил, что в этом году в бюджет поступило 6 млрд. 230,8 миллионов сомов, при плане 7 млрд. 659,7 млн. сомов. К сожалению, выпадение доходов связано с пандемией КОВИД-19 и временной паузой экономической деятельности в столице.

Отметим, основную часть доходов столицы составляют налоговые поступления – 4 млрд. 861,1 млн. сомов. Антирейтинг возглавила налоговая служба Свердловского района, здесь выполнение плана всего на 83,4%, когда исполнение у остальных районов варьируется от 91-95%.

И.о.мэра Н. Тюлеев поручил руководителям УГНС четырех районов в недельных срок проанализировать ситуацию, выполнить план по налоговым сборам либо освободить должность.

Теперь собрания по доходам будут проходить еженедельно", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/393346
Теги:
ГНС, мэрия, налоги, Бишкек, Кыргызстан, Нариман Тюлеев
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