"Силовики должны быть уверены, что не окажутся за решеткой, выполняя долг"

Государство, если оно действительно хочет изменить складывавшуюся десятилетиями практику, должно поменять отношение к силовикам - дать людям в погонах уверенность в том, что завтра, выполняя долг, они не окажутся за решеткой. Об этом в соцсетях написал пользователь Аскар Акталов.

- Как бы кощунственно это не звучало, но применение силы во время массовых мероприятий для правоохранителей - это норма. Демонстрации, если они выходят за рамки закона, везде разгоняют одинаково - и в России, и в Европе, и в США", - добавил он.

Напомним, после акций протеста 6 октября силовики и сотрудники правоохранительных органов открыто заявили, что находятся вне политики. Многие из них получили травмы от рук протестующих. В итоге их функции по обеспечению безопасности взяли на себя народные дружинники.