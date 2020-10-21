В Кара-Суйском районе за вымогательство задержан "положенец"

Оперативники Межрегионального управления СКМ МВД задержали в Ошской области ранее судимого 34-летнего гражданина, известного в криминальных кругах. Он подозревается в совершении вымогательства, требовавшего передачи чужого имущества и совершения действий имущественного характера под угрозой применения насилия. Об этом сообщает МВД.

Как уточняется, на территории Ошской области проведено задержание подозревамого лица, причастного к

противоправным антиобщественным деяниям, связанным с вымогательством денежных средств и имущества у местных жителей.

- В органы внутренних дел обратился с заявлением житель области с просьбой защитить его права и законные интересы. На

протяжении нескольких месяцев некий криминальный авторитет путем угроз вымогает у него денежные средства в сумме 100 тысяч сомов или же земельный участок размером 5 соток. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, Следственная служба МВД (г.Ош) начала досудебное расследование по ст. 203 ч.2 "Вымогательство" УК КР. Накануне сотрудниками МРУ на территории Кара-Суйского района, при получении части вымогаемых денежных средств в размере 10 тысяч сомов с поличным задержан гр. Ж.У., 1986 года рождения, житель Ошской области, - информирует МВД.

По данным Межрегионального управления СКМ МВД задержанный Ж.У. ранее судим за разбой в РФ, известен в криминальных кругах, имеет статус "положенца", состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок. В настоящее время Следственной службой МВД (г.Ош) проводится досудебное расследование.