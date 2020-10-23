Почему за рубежом смеются над сельским хозяйством Кыргызстана?

Нужно честно признаться: мы угробили свое сельское хозяйство. Мелкотоварное аграрное производство, как оказалось, не способно обеспечить граждан страны даже самыми необходимыми продуктами питания. За рубежом уже открыто смеются над нами, говоря о том, что в Кыргызстане действует давно забытое во всем мире натуральное хозяйство. Но, что самое печальное, власти даже не знают, как развитие аграрной отрасли направить в правильное русло. Предпринимаются какие–то хаотичные попытки по организации кооперативов, кластеров, но все усилия оказываются тщетными. А ведь за примерами далеко не нужно ходить. Есть хозяйства, которые показывают, как нужно реформироваться. Одно из них - Atalyk Group.

Принудительная реформа

Сказать честно, долго не решался рассказать об этом предприятии, меньше всего хотелось сделать рекламный материал. Но потом решил, что сейчас очень важно разобраться, как на месте разорившегося колхоза был создан мощный агрохолдинг.

Много десятилетий в Иссык–Атинском районе работал колхоз имени Кирова. В принципе, неплохо. Жители села Ново–Покровка рассказывают, что в хозяйстве имелись тысяча голов крупного рогатого скота, пять тысяч голов овец, четыре тысячи гектаров пашни. Кировцы (если не врут) собирали по 30 - 35 центнеров зерна пшеницы с гектара, а с одной буренки надаивали по 3,5 - 4 тысячи литров молока в год. Для тех времен это были средние показатели.

Но в начале 90–х грохнула так называемая "народная" приватизация. Людей принуждали брать в собственность по нескольку гектаров пашни, технику. А те, кто решил по–прежнему работать сообща, оставались без тракторов и комбайнов, только лишь с крошечными земельными наделами. Одним словом, эта была не добровольная реформа, а настоящее разрушение сельского хозяйства.

В результате вместо колхоза появилась какая–то артель, потом - союз крестьянских хозяйств, затем - что–то еще. Но дела от смены вывесок не улучшались. Крестьянам не на что было купить семена, солярку для оставшейся техники, а самое главное, они не знали, кому продавать выращенный с большим трудом даже свой небольшой урожай. И тогда оказавшиеся у разбитого корыта колхозники попросили помочь им встать на ноги молодого односельчанина, предпринимателя Туратбека Укубаева.

До этого он занимался производством вина, начинал с малого, но его продукция, извините за сленг, была не каким–то шмурдяком, а вполне качественным напитком. Свой бизнес Укубаев развивал на юге, где винного материала выращивается достаточно много. Его вино постепенно стало пользоваться большим спросом в стране, он строил амбициозные планы по развитию своего дела, но земляки попросили Туратбека помочь в возрождении родного хозяйства. Как он мог отказать этим людям? Именно тогда у него появились планы по созданию многопрофильного аграрного предприятия.

На общем собрании Укубаев предложил односельчанам объединить их земельные паи и всем вместе работать на них. Бывшие колхозники охотно согласились на это. В результате получился клин в 1800 гектаров. На этой площади можно уже было внедрять новые технологии по выращиванию различных культур. После сбора и продажи урожая гендиректор пообещал выплачивать им дивиденды за использованную пашню. Суммы дивидендов крестьяне корреспонденту, конечно, не назвали, но подчеркнули, что на руководство не в обиде. "Все расчеты по выплате денег делаются открыто, мы в курсе затрат и полученной прибыли", - подчеркнули они.

Укубаев не пожалел средств и приобрел за рубежом высококачественные семена ячменя, кукурузы, различных кормовых культур. Нельзя, конечно, сказать, что сразу же бывшие колхозники стали получать рекордные урожаи, но дела заметно улучшились. У людей появились деньги, на жизнь они стали смотреть веселее.

Вкус успеха

Укубаев, почувствовав вкус успеха, стал разрабатывать новые планы. Он продолжал развивать виноделие, понимая, что прибыль от него можно будет вложить в развитие других отраслей агрохолдинга. Несколько лет назад Укубаев приказал выкорчевать старые виноградники и на их месте посадить новые, более урожайные, не требующие больших затрат при их выращивании. Саженцы винограда он приобрел опять же за рубежом.

В начале 2000–х гендиректор купил знаменитый бишкекский Шампанвинкомбинат и объединил его со своим винодельческим заводом. В республике люди недовольно говорили: "Как можно было угробить такое известное предприятие!". Но Укубаев не угробил Шампанкомбинат, а даровал ему вторую жизнь. Предприятие уже в конце 90–х годов стало дышать на ладан, выпуск продукции сокращался с каждым годом. Зато теперь в Канте производят ежегодно более полумиллиона литров шампанского в год. Такого же качества, что и раньше.

А виноградных вин с брендом Atalyk Group выпускается до миллиона литров в год.

Параллельно с этим делом Укубаев стал развивать пивоваренную отрасль. На юге республики выкупил старый пивзавод, оснастил его современным оборудованием, и результаты тоже не заставили себя долго ждать.

Были в практике Укубаева и менее удачные проекты, но он не любит о них вспоминать. Важно, что неудачи только подстегивали предпринимателя.

Сохранить породу

Гендиректор Atalyk Group умеет идти в ногу со временем. Многие свои проекты реализует с зарубежными партнерами, активно сотрудничает с российскими аграрными научно–исследовательскими институтами, предприятиями по производству сельхозтехники.

С помощью USAID Atalyk Group успешно реализовал проект "Конкурентное предприятие". Полученные средства позволили ему освоить выращивание сафлора и перерабатывать из него качественное масло. Укубаев приобрел за рубежом высококачественные семена сафлора и снабдил ими крестьян юга республики. Теперь эта культура выращивается на площади в 10 тысяч гектаров. Ежегодно крестьяне получают не менее 15 тысяч тонн сафлора и продают его Atalyk Group. Причем с радостью. Потому что фермеры республики нередко мучаются с реализацией своей продукции. А здесь все удобства! Получил импортный посевной материал, вырастил урожай - и беги в кассу за достойной выручкой.

Кстати, в свое время Туратбек Укубаев решил выращивать подсолнечники, но вовремя отказался от этой идеи. Оказалось, что эта культура быстро высасывает из земли полезные вещества, чего не происходит при выращивании сафлора. А масло из него получается такое же вкусное и даже целебное.

Немало средств вложил холдинг и в развитие животноводства, которое в 90–е годы хромало на обе ноги. Укубаев и его единомышленники решили возродить знаменитую алатаусскую породу коров. Но к тому времени этих высокоудойных буренок в стране почти не осталось. Пришлось зоотехникам холдинга объехать в поисках этих животных чуть ли не всю страну. И задача в итоге была решена. Теперь на фермах Atalyk Group от каждой фуражной коровы получают по пять тысяч литров молока в год, а за телятами - огромная очередь. Сам холдинг получил статус племенного хозяйства.

Огромные деньги были потрачены также на приобретение доильных аппаратов, холодильных камер и другого оборудования. Зато теперь у покупателей нет никаких претензий к молочной продукции агрохолдинга.

Теперь это еще и семеноводческое хозяйство. Вот уже много лет его мичуринцы успешно адаптируют к местным природным условиям импортные сорта ячменя, кукурузы, сахарной свеклы и многих других культур.

Как спасти крестьян

С рассказа о работе холдинга и началась беседа с генеральным директором ЗАО Atalyk Group Туратбеком Укубаевым. Конечно, он рассказал о развитии своего многопрофильного предприятия, но в финале вдруг сделал неожиданное заявление о том, что не нужно следовать его примеру. Не у всех имеется первоначальный капитал. Да и непросто руководить большим аграрным производством. Это может быть не под силу начинающим фермерам. А вот создание укрупненных семейных сельских хозяйств может стать хорошим двигателем успешной аграрной политики. И продуманная помощь государства в этом - обязательна!

- Вы сами знаете, - говорит Укубаев, - что в каждом районе, да и в селе есть успешно работающие, состоятельные фермеры, а есть и неудачники, бедняки, бездельники. Нужно сделать так, чтобы преуспевающие крестьяне могли выкупить землю у своих соседей, увеличить свои площади, прибрести высокопроизводительную технику.

Сейчас у среднестатистического фермера 2–3 гектара пашни, а нужно чтобы было 20–30. Таким умелым земледельцам необходимо предоставлять субсидии, оказывать всестороннюю поддержку, в том числе и правовую. Это, между прочим, мировая практика. А бедняки продадут свои земельные участки и станут наемными рабочими. И ничего страшного в этом тоже нет.

Скептически относится гендиректор Atalyk Group и к созданию кооперативов.

- Там нужен директор, бухгалтер, специалисты по растениеводству, животноводству, - говорит он. - Потребуются большие деньги на оплату их труда, а это повысит себестоимость продукции. Я считаю, только большие семейные фермерские хозяйства способны развить аграрную отрасль страны.

Уезжал я от Туратбека Укубаева, как говорится, в полном смятении. Вроде все уже поняли, что мелкотоварное производство - путь в тупик, но и создание крупных агрохолдингов, вовсе не панацея от всех бед, а, скорее, дело отдаленного будущего. Значит, остаются те самые укрупненные семейные фермы с наемными работниками, предлагаемые Укубаевым? Что ж, есть смысл прислушаться к мнению такого профессионала, как он. И начать наконец что–то делать.