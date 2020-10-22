В Москву прибыл с визитом министр иностранных дел Кыргызстана

Сегодня, 22 октября, в Москву прибыл министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев. В рамках этого визита, как сообщили в посольстве КР в РФ, запланированы его двусторонние встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, а также с руководителями других государственных органов России.

В ходе предстоящих переговоров планируется рассмотрение различных вопросов кыргызско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической,культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности. В повестке дня также – вопросы многостороннего взаимодействия, представляющие взаимный интерес.

Как подчеркнули в МИД РФ, это будет первая зарубежная поездка нового руководителя внешнеполитического ведомства КР после назначения на данную должность 14 октября текущего года. Речь, по информации этого ведомства, пойдет, в том числе, о реализации ранее достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей на высшем и высоком уровнях. Министры также сверят позиции по важнейшим темам международной и региональной повесток дня.

"Российская сторона исходит из того, что предстоящий визит будет способствовать дальнейшему углублению российско-киргизского союзничества и стратегического партнерства", - отметили в МИД РФ.

Напомним, что ранее, 15 октября, Сергей Лавров и Руслан Казакбаев уже говорили по телефону. Они выразили обоюдную заинтересованность в продолжении плодотворного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Сергей Лавров подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Кыргызстана.