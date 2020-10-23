Как сегодня можно получить гражданство России? Вопросы и ответы

В связи с последними событиями в Кыргызстане увеличился поток обращений с просьбами разъяснить, как можно получить гражданство России, появились ли нововведения в программах для переселенцев, как быть тем, кто подал документы на гражданство, а из-за короновируса теперь не может поехать в России? На эти и другие вопросы редакции VB.KG ответил заведующий консульским отделом Посольства России в Кыргызстане Юрий Ефимов.

Перед интервью, мы предложили нашим читателям задать свои вопросы через вотсап, фейсбук и получили более 50 запросов. Многие из них дублировали друг друга, поэтому они сгруппированы по темам.

Юрий Николаевич, где можно получить информацию по работе консульства? Куда обращаться за консультацией и помощью, если есть желание получить российское гражданство?

- Мы проработали все вопросы, которые вы нам передали. Информацию по всем консульским вопросам можно прочесть на официальном интернет-сайте Посольства России в Кыргызстане kyrgyz.mid.ru в разделе "Консульство". На сайте также размещены ответы на часто задаваемые вопросы. Посольство настоятельно рекомендует перед обращением в консульский отдел ознакомиться с размещенной на сайте информацией, которая постоянно обновляется. Очень часто человек добирается к нам издалека, а можно было просто открыть страничку в интернете.

При необходимости консультации или помощи в трудной ситуации можно обращаться в Посольство по телефону (312) 61-09-05 (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00) или электронной почте rusembkg@mid.ru.

По консульским вопросам обращайтесь в консульский отдел Посольства по телефонам (312) 61-26-15 – по вопросам гражданства и (312) 61-26-17 – по вопросам оформления паспортов (понедельник-пятница с 9.00 до 12.30) или электронной почте ruscons@saimanet.kg. При этом в письменном обращении в обязательном порядке должны быть указаны: наименование госоргана, в который направляется письменное обращение, фамилия, имя, отчество заявителя, его почтовый адрес или адрес электронной почты, а также надо приложить приложены копии документов.

Прием по вопросам гражданства, оформления загранпаспорта и нотариата ведется строго по предварительной записи через интернет-сайт bishkek.kdmid.ru. В консульский округ Посольства входят Чуйская, Таласская, Иссык-Кульская и Нарынская области. Гражданам, проживающим в Ошской, Бджала-Абадской и Баткенской областях, следует обращаться в Генеральное консульство России в г.Ош.

Вопросы гражданства

Как получить гражданство России, если у вас кто-то из родственников - родители/муж/сестра/дети/- граждане России? Очень многие вопросы читателей "Вечерки" были посвящены именно этому вопросу.

- В вопросах гражданства Посольство руководствуется Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 г. №62-ФЗ, Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 г. №1325, циркулярами и инструкциями Консульского департамента МИД России.

24.07.2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.04.2020 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства".

В этой связи с 24.07.2020 г. российские консульские учреждения на территории Кыргызстана уполномочены принимать заявления о приеме в гражданство в упрощенном порядке несовершеннолетних детей по заявлению родителя – гражданина России и с письменного согласия второго родителя – иностранного гражданина, а также обладателей паспортов СССР, не получивших гражданство Кыргызской Республики и являющихся лицами без гражданства.

Полномочия по приему в российское гражданство совершеннолетних граждан на основании п."а" ч. 1 ст. 14 ФЗ "О гражданстве" (по родителю, имеющему гражданство России и проживающему на ее территории) и по другим основаниям осуществляются территориальными органами МВД России при условии проживания заявителя на территории Российской Федерации.

Возможно ли иметь, кроме российского, также и кыргызское гражданство? Нужно ли выходить из гражданства Кыргызстана при получении гражданства России?

- Российским законодательством не запрещено иметь иное гражданство, кроме российского. При этом лицо, имеющее гражданство России и иное гражданство, рассматривается российскими компетентными органами как гражданин Российской Федерации, кроме случаев, когда Россией заключен договор о взаимном признании двойного гражданства.

Со вступлением в силу 24.07.2020 г. Федерального закона от 24.04.2020 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства" требование об обязательном выходе из иного гражданства при получении гражданства Российской Федерации отменено.

Возможно ли получить гражданство онлайн или не выезжая в Россию?

- Для подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации требуется личное присутствие заявителя.

Мне не дают гражданство Российской Федерации, поскольку я плохо владею русским языком. Нужно ли сдавать тест по русскому для получения гражданства?

- Владение русским языком (и наличие сертификата о сданном экзамене) является одним из основных требований для получения иностранным гражданином гражданства Российской Федерации, в том числе в упрощенном порядке. Сейчас экзамены сдаются на территории России. В соответствии с Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации", иностранец также обязан принести Присягу гражданина Российской Федерации на русском языке.

Какие нововведения появились в российском законодательстве о гражданстве? Увеличилось ли число обращений с просьбой о выдаче гражданства из-за последних событий?

- 24.07.2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.04.2020 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства".

В соответствии с новым порядком иностранцы, проживающие в Российской Федерации (имеющие вид на жительство) и подающие заявление на прием в гражданство России в общем порядке в подразделения по вопросам миграции МВД России, освобождены от обязанности обращаться в компетентные органы своей страны с заявлением о выходе из гражданства. Предусмотрено получение гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, получивших образование в Российской Федерации после 01.07.2002 г. и проработавших в России не менее 1 года, либо для иностранных граждан, постоянно проживающих в России, состоящих в браке с гражданином России и имеющих с ним общих детей, граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Вместе с тем, отныне возможность получить гражданство России по родителю - гражданину Российской Федерации предоставлена только тем, кто проживает в России.

Со вступлением в силу 13.10.2020 г. Федерального закона от 13.07.2020 г. №209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" предусмотрена возможность получения гражданства России в упрощенном порядке иностранцами, которые имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации, а также введена обязательная дактилоскопическая регистрация приобретающих российское гражданство иностранцев.

Все вышеперечисленные категории лиц должны обращаться с заявлением о приеме в гражданство в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД России.

Гражданство России в консульских учреждениях на территории Кыргызстана, как и прежде, могут получить несовершеннолетние дети по заявлению родителя – гражданина России и с письменного согласия второго родителя – иностранного гражданина, а также обладатели паспортов СССР, являющиеся лицами без гражданства.

В связи с прекращением с 24.07.2020 г. приема заявлений о приеме в гражданство России иностранных граждан, имеющих родителя – гражданина России, количество обращений по вопросам гражданства незначительно уменьшилось. Вместе с тем, с учетом карантина и санитарно-эпидемиологических ограничений в период мая-июля 2020 г. консульский отдел принимал эту категорию граждан в первоочередном порядке.

Гражданская принадлежность родителей неизвестна, мама в России на заработках, связи с ней нет. В настоящее время не может получить документы ни в Кыргызстане, ни в России. Как мальчику получить паспорт РФ?

- В случае отсутствия действующего документа, удостоверяющего личность и российское гражданство, консульским отделом Посольства осуществляется проверка наличия обстоятельств, свидетельствующих о принадлежности лица к гражданству Российской Федерации. В рамках проверки направляются соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Прием документов на оформление загранпаспорта возможен только в случае положительного результата проверки.

В отношении несовершеннолетних проверка наличия гражданства и прием документов на загранпаспорт осуществляются по заявлению законного представителя (родителя, опекуна или попечителя). В случае Муховикова В.В. рекомендовали бы обратиться в органы МВД России с заявлением о розыске пропавшей без вести, либо, в случае явного несоблюдения мамой родительских обязанностей, обращаться в суд для назначения кого-либо из родственников в Кыргызстане его попечителем.

Елена Носова: Я родилась на территории РСФСР, после переехала в Киргизию к бабушке. Сейчас я гражданка Кыргызской Республики. Как мне получить российское гражданство?

- В соответствии с ч.1 ст.13 Закона "О гражданстве Российской Федерации" от 28.11.1991 г. №1948-I (действовал до 2002 года), лица, проживающие и зарегистрированные на территории России на дату 06.02.1992 г. признаются гражданами Российской Федерации. В случае, если Вы проживали в России на 06.02.1992 г., на основании Вашего заявления консульский отдел Посольства может направить запрос по месту Вашей регистрации и после получения документального подтверждения принять документы на оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации

Сложные ситуации

Можно ли сделать через Интернет временную прописку в Кыргызстане для граждан России?

- На сегодняшний день Государственной регистрационной службой Кыргызстане предоставляется электронная услуга по регистрации иностранных граждан через единый портал госуслуг portal.srs.kg. Для этого гражданин, выступающий принимающей стороной, должен заполнить заявку "Регистрация иностранного гражданина по месту проживания", после согласования явиться для получения талона о временной регистрации иностранного гражданина в назначенное паспортное отделение ГРС.

При этом хотели бы отметить, что по сравнению с временной регистрацией получение вида на жительство в Кыргызской Республике имеет много неоспоримых преимуществ.

В частности, законом Кыргызской Республики "О правовом положении иностранных граждан" иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Кыргызстана, предоставлено право осуществлять трудовую деятельность, получать медицинскую помощь, социальные пособия и пенсии на общих основаниях с гражданами Кыргызской Республики. ВНЖ не нужно продлевать каждые полгода.

В этой связи Посольство настоятельно рекомендует россиянам, фактически постоянно проживающим в Кыргызстане, оформлять себе вид на жительство.

Я – военнослужащий на пенсии, служил в Вооруженных силах Кыргызстана 23 года, хочу получить гражданство Российской Федерации. Будет ли мне начисляться пенсия как военному пенсионеру Российской Федерации?

- Пенсию по линии Минобороны России могут получать только граждане, отслужившие предусмотренный законодательством срок в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Собирается ли Россия вводить карту соотечественника для граждан бывших республик СССР? Будет ли возможность для упрощенного получения российского гражданства на территории Кыргызстана или общее гражданство ЕАЭС?

- Российская Федерация с 2006 года реализует Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. №637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"), в рамках которой предусмотрено в том числе получение гражданства России в упрощенном порядке по заявлению, которое подается в территориальные органы МВД России по месту переселения.

Информацией о возможном введении удостоверений соотечественника или общего гражданства для стран-участниц ЕАЭС не располагаем.

Вопросы переселения в Российскую Федерацию

Какие есть возможности для переселения в Россию? Что из себя представляет Госпрограмма переселения? Как Россия помогает желающим переселиться? Есть ли проекты по профориентации переселенцев?

- Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, создана для возвращения соотечественников, проживающих в других странах и желающих связать свое будущее с Российской Федерацией, для развития стратегически важных российских регионов, улучшения демографической ситуации.

Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации.

Участник Государственной программы и члены его семьи при переселении на постоянное место жительства в Российскую Федерацию имеют право: осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника; получать профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование; заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест; заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством; вести личное подсобное хозяйство; заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.

Решения о выдаче свидетельства участника Государственной программы принимаются территориальными органами Управления по вопросам миграции МВД России по субъектам Российской Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная программа переселения, с учетом решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию соответствующей региональной программы переселения.

По итогам рассмотрения заявления и документов участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца сроком на три года. На основании свидетельства можно обратиться за получением разрешения на временное проживание на этот же срок.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право: на освобождение от уплаты таможенных платежей; на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке; на получение образования, медицинской помощи, социального обслуживания.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от выбранной территории вселения, в том числе: на компенсацию расходов на переезд, на компенсацию за уплату государственной пошлины и консульских сборов, на получение за счет средств федерального бюджета подъемных и ежемесячного пособия по безработице в период до дня приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение шести месяцев).

Решение Управления по вопросам миграции МВД России о выдаче разрешения на временное проживание действительно в течение 6 месяцев. В этот срок нужно въехать в Российскую Федерацию и встать на учет в ближайшем отделении миграционной службы.

Подробную консультацию по вопросам Государственной программы можно получить в офисе Представительства МВД России в Киргизской Республике (по вопросам миграции) по адресу: г. Бишкек, ул. Раззакова, д. 4, лично, или по тел.: (996-312) 66-41-71, e-mail: sootechrf@ktnet.kg.

Я хочу подать документы на получение разрешения на временное проживание в России, но приема нет. Как мне быть, у меня подходит к концу срок действия справок?

- Посольство России в Кыргызстане в рамках работы по содействию добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию принимает документы на оформление разрешения на временное проживание иностранного гражданина в Российской Федерации (РВП). При этом рассмотрение заявлений и принятие решения о выдаче РВП относится к компетенции территориальных органов Управления по вопросам миграции МВД России по месту переселения.

В связи с продолжающейся коронавирусной пандемией консульский отдел Посольства временно приостановил прием заявлений на выдачу РВП. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно.

Поскольку в случае наличия в комплекте документов справок с истекшим сроком действия МВД России возвращает документы без исполнения, предупреждаем о необходимости обновить требуемые справки.