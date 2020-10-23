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Владимир Путин прокомментировал происходящее в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Вчера, 22 октября, состоялась итоговая пленарная сессия XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Выступая на сессии в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин коснулся и ситуации в Кыргызстане.

"То, что там происходит, это беда, беда киргизского народа: как выборы, так переворот… Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил", - подчеркнул, как сообщают российские СМИ, президент РФ.

"Очень рассчитываю на то, что в Киргизии все нормализуется, все встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы с ней сохраним самые лучшие отношения", - заявил Владимир Путин.

Президент также РФ отметил, что любое неосторожное вмешательство извне "разрушает хрупкие, только зарождающиеся институты суверенитета и государственности" в "молодых" странах. И высказал мнение, что как бы ни складывались у России отношения со странами из бывшего СССР, общность интересов перевесит все.

"Мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи, у нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи, мы все говорим на одном языке... Я уж не говорю об истории - у нас общая история, общая победа над нацизмом... Что бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая, я уверен, что эта общность интересов - она пробьет путь к возрождению наших отношений со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения", - сказал он.

Также, по словам Путина, "есть позитивный опыт, примеры того, как группа заинтересованных государств объединяет усилия, чтобы решить конкретные вопросы": "Имею в виду работу, например, Шанхайской организации сотрудничества, которая уже почти два десятилетия способствует урегулированию территориальных споров и укреплению стабильности в Центральной Евразии, формирует в этой части мира уникальный дух партнёрства".

Тема нынешнего заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". В заседании традиционно участвуют политики, эксперты, журналисты, общественные деятели из России и других государств.


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URL: https://www.vb.kg/393425
Теги:
Владимир Путин, Россия, Кыргызстан
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