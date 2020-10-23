Бизнесмены стран ЕАЭС расширят партнерство с китайскими коллегами

"Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь" - онлайн-форум под таким названием пройдет 26-27 октября по инициативе Евразийской экономической комиссии. Участие в нем примут, по информации ЕЭК, и представители Кыргызстана.

Форум состоится при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организация "Деловая Россия" (объединяет компании среднего и крупного бизнеса).

К участию в форуме приглашены министр коммерции КНР Чжунь Шань, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, министр экономики Армении Тигран Хачатрян, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, министр экономики и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, мэкономики Кыргызстана Санжар Муканбетов, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, представители деловых кругов и экспертного сообщества.

В рамках форума предполагается, в частности, обсудить вопросы глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии. Будет рассмотрено практическое взаимодействие ЕАЭС и Китая в сферах экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, экологии и устойчивого развития, внедрения цифровых решений в процессы логистики и транзита. Участники сессий затронут темы развития суверенных финансовых систем и расчетов в национальных валютах, а также взаимодополняемости в агропромышленном секторе.

Приветствуя от лица Евразийской экономической комиссии участников форума, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил: "Особенно отрадно отметить, что мероприятие проводится несмотря на все сложности, которые вызвала пандемия. Тем более, что сейчас как никогда важно поделиться опытом и обсудить стратегии дальнейшего развития торговли и экономики в новых условиях. Евразийский экономический союз и Китайскую Народную Республику объединяет общее понимание важности преодоления инфраструктурных, технических, коммуникационных барьеров в Евразии, создания общего экономического пространства на всем континенте. Уверен, что на этой прочной основе наш форум позволит обогатить идею сопряжения, продвинуть ее практическое применение в интересах будущего всех народов Евразии".